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Зеленский отреагировал на подрыв ГЭС. В Энергоатоме доложили, повлияют ли действия россиян на ЗАЭС

Общие новости
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Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС

Зеленский отреагировал на подрыв ГЭС. В Энергоатоме доложили, повлияют ли действия россиян на ЗАЭС

Енергоатом

Новина українською

Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Так отреагировал на экоцид президент Украины Владимир Зеленский.

"Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину. Все службы работают. Созвал СНБО. Пожалуйста, распространяйте только официальную и проверенную информацию".

Подрыв рашистами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется, сообщили в Энергоатоме. В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС.

Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции. В настоящее время ситуация на ЗАЭС под контролем, украинский персонал мониторит все показатели. В случае изменения ситуации Энергоатом оперативно сообщит о состоянии дел.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский ЗАЭС Энергоатом Запорожская АЭС Каховская ГЭС
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Источник:
t.me/energoatom_ua

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Комментарии (5)
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fanatSD (донецк)
06.06.2023 в 12:20
вывод-никаких переговоров с этими тварями.все чернокожие,желтолицые и т.п. посредники-"миротворцы"идут ..... за крейсером москва. лапотные ...... понимают только язык силы.по возможности наносить удары по их помойке
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0
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FC Energy (Новая Каховка)
06.06.2023 в 10:37
боль
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0
0
Badweather (Бровары)
06.06.2023 в 10:30
Найти всех виновных и подвесить за ноги
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
06.06.2023 в 09:23
Какие они сволочи! Не простим,никогда!
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
06.06.2023 в 09:11
Варвари
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0

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