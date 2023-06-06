Каховская ГЭС разрушена. Известно, сколько людей находится в критической зоне, и скольким населенным пунктам грозит подтопление

Около 16 тысяч человек на правобережье Херсонщины в критической зоне, об этом сообщил глава ОВА Прокудин. По состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены населенные пункты Тягинка, Львов, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсон. Организована эвакуация жителей этих населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев.

Премьер Украины Шмыгаль сообщил, что есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила:

"Россияне взорвали часть конструкции и используют очередную карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на силы обороны Украины. Не имея сил ждать, откуда пойдет контрнаступление, они пытаются спровоцировать определенную ситуацию. Поняв, что совершили, россияне, сейчас сами эвакуируются. В первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже и соответственно первая часть воды, основное затопление – придется именно туда".

По ее словам, критического уровня вода, по оценкам специалистов, может достичь примерно за пять часов, но ждать все пять часов не надо, нужно эвакуироваться сейчас же.

Вода уже прошла половину пути, критически высокий уровень ожидается около 11 часов, отметил глава Херсонского облсовета Самойленко. В Херсоне частично подтапливает микрорайон Корабел, впрочем, критической ситуации в городе нет.

В Укргидроэнерго проинформировали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит.

Укрзалізниця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС. Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда.

Львов заявляет о готовности принимать эвакуированных людей. Созывается эвакуационная комиссия, чтобы обсудить все вопросы по этому поводу.

В Новой Каховке затопило парк развлечений "Сказочная дубрава", где расположен зоопарк. Судьба животных и птиц пока неизвестна.

По неподтвержденным данным, подрыв Каховской ГЭС осуществлен личным составом 1 батальона 205 мотострелковой бригады ВС рф. Оккупанты уже записывают и выкладывают в Сеть видео, говоря, что "на Днепре есть еще и другие ГЭС, с которыми стоит разобраться". Позже Подоляк повторил, что предварительно Каховскую ГЭС взорвала 205-я мотострелковая бригада ВС РФ. Подрыв был осуществлен изнутри, добавила Гуменюк, это видно даже по характеру повреждений.