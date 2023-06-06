В Кривом Роге вводят ограничения на пользование водой, ситуация очень сложная
Доложил Вилкул
krivbass.city
В связи с разрушением Каховской ГЭС ситуация очень сложная и в Кривом Роге, но при этом контролируемая, отметил глава военной администрации Александр Вилкул. В Кривом Роге на 30% города (это Центрально-Городской, частично – Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов – рисков нет. На 70% города (остальные районы) вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище "Южное".
"Мы понимали риски отсутствия каховской воды еще год назад и уже реализовали большой перечень технических мероприятий по обеспечению жизни города в этих условиях, что сейчас нам дает некоторую фору по времени. Уже проведено экстренное совещание со всеми причастными, проведена оценка ситуации и введен План, включающий технические и организационные мероприятия. Технические мероприятия, включающие прокладку труб, создание новых водозаборов, новых насосных станций и многое другое по понятным причинам сообщать не буду".
Вилкул отметил, что "вода – будет". Сейчас задача для населения – на 30% снизить потребление в тех районах, которые запитаны от Каховки. Для населения давление воды будет снижаться с 22.00 вечера до 05.00 утра. Вода будет доставать только до первых этажей домов. Полностью запрещен полив из шлангов. В селах по дуге от Ингульца через низ до Софиевки подача воды будет только с 08.00 утра до 12.00 дня.
"И еще одно – криворожане прекратите панику. Я же написал – вода будет. Забор воды в последние 5 часов увеличился в 2 раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, постоянно выбивает. Из-за этого часть насосов не работает".
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