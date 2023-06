В Европейском совете, МИД Украины и ОП отреагировали на подрыв россиянами Каховской ГЭС

Президент Европейского совета Шарль Мишель шокирован разрушением дамбы Каховской ГЭС, он пообещал привлечь Россию к ответственности:

В то же время Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала разрушение Каховской ГЭС преступным и безрассудным.

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.



The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime - and we will hold Russia and its proxies accountable.