В Европейском совете, МИД Украины и ОП отреагировали на подрыв россиянами Каховской ГЭС
Пообещали действовать
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Президент Европейского совета Шарль Мишель шокирован разрушением дамбы Каховской ГЭС, он пообещал привлечь Россию к ответственности:
"Шокирован беспрецедентной атакой на дамбу Новой Каховки. Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление – и мы привлечем Россию и ее марионеток к ответственности. Поднимем этот вопрос на июньском саммите ЕС и предложим больше помощи затопленным территориям. Мои мысли со всеми семьями в Украине, которые пострадали от этой катастрофы".
В то же время Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала разрушение Каховской ГЭС преступным и безрассудным.
Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.— Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023
The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime - and we will hold Russia and its proxies accountable.
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.
"Единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста 21 века, это выгнать ее из Украины".
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что подрыв Каховской ГЭС россиянами – это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет подорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на Юге Украины. Россиянам нужен мировой голод.
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