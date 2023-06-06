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В Европейском совете, МИД Украины и ОП отреагировали на подрыв россиянами Каховской ГЭС

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Пообещали действовать

В Европейском совете, МИД Украины и ОП отреагировали на подрыв россиянами Каховской ГЭС

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Европейского совета Шарль Мишель шокирован разрушением дамбы Каховской ГЭС, он пообещал привлечь Россию к ответственности:

"Шокирован беспрецедентной атакой на дамбу Новой Каховки. Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление – и мы привлечем Россию и ее марионеток к ответственности. Поднимем этот вопрос на июньском саммите ЕС и предложим больше помощи затопленным территориям. Мои мысли со всеми семьями в Украине, которые пострадали от этой катастрофы".

В то же время Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала разрушение Каховской ГЭС преступным и безрассудным.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

"Единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста 21 века, это выгнать ее из Украины".

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что подрыв Каховской ГЭС россиянами – это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет подорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на Юге Украины. Россиянам нужен мировой голод.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба Андрей Ермак Шарль Мишель Каховская ГЭС
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