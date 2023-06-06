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Президент Украины и секретарь СНБО сообщили об итогах срочного заседания

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"Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало"

Президент Украины и секретарь СНБО сообщили об итогах срочного заседания

Zelenskiy Official

Новина українською

Владимир Зеленский провел утром 6 июня срочное заседание СНБО из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"Этой ночью в 02:50 российские террористы осуществили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. В зоне подтопления около 80 населенных пунктов. Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища. Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, Правительство, Офис. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности", – отметил Президент.

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"Подрыв россиянами Каховской ГЭС – это принципиально новый этап российской агрессии. Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и остальных сугубо пропагандистских и лживых тезисов. россия вошла в этап полного отбрасывания любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей истинной цели – уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения россии и путина из истории фальшивые маски больше не нужны. Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало", – сказал Секретарь СНБО Алексей Данилов.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Алексей Данилов СНБО Каховская ГЭС
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Источник:
twitter.com/OleksiyDanilov

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