Президент Украины и секретарь СНБО сообщили об итогах срочного заседания

Владимир Зеленский провел утром 6 июня срочное заседание СНБО из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"Этой ночью в 02:50 российские террористы осуществили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. В зоне подтопления около 80 населенных пунктов. Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища. Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, Правительство, Офис. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности", – отметил Президент.

"Подрыв россиянами Каховской ГЭС – это принципиально новый этап российской агрессии. Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и остальных сугубо пропагандистских и лживых тезисов. россия вошла в этап полного отбрасывания любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей истинной цели – уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения россии и путина из истории фальшивые маски больше не нужны. Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало", – сказал Секретарь СНБО Алексей Данилов.