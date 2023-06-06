Стадион в Новой Каховке ушел под воду после подрыва россиянами ГЭС
Техногенная катастрофа
"Энергия", стадион, Новая Каховка
Этой ночью в 02:50 российские оккупанты осуществили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. Теракт вызвал экологическую катастрофу и кучу разрушений. В частности, появились сегодняшние фото стадиона "Энергия" в Новой Каховке.
"Энергия" – футбольный и легкоатлетический стадион в городе Новая Каховка Херсонской области. На нем проводит свои домашние матчи футбольный клуб второй лиги "Энергия". Арена была построена и введена в эксплуатацию в 1954 году, через 2 года после основания одноименного футбольного клуба.
Название "Энергия" получил благодаря Каховской ГЭС, при коллективе которой и была сформирована футбольная команда. Вмещает 4 тысячи зрителей.
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