Стадион в Новой Каховке ушел под воду после подрыва россиянами ГЭС

Этой ночью в 02:50 российские оккупанты осуществили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. Теракт вызвал экологическую катастрофу и кучу разрушений. В частности, появились сегодняшние фото стадиона "Энергия" в Новой Каховке.

"Энергия" – футбольный и легкоатлетический стадион в городе Новая Каховка Херсонской области. На нем проводит свои домашние матчи футбольный клуб второй лиги "Энергия". Арена была построена и введена в эксплуатацию в 1954 году, через 2 года после основания одноименного футбольного клуба.

Название "Энергия" получил благодаря Каховской ГЭС, при коллективе которой и была сформирована футбольная команда. Вмещает 4 тысячи зрителей.