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Тонны машинного масла в Днепре, работа энергосистемы. Все последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС

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Жертв нет

Тонны машинного масла в Днепре, работа энергосистемы. Все последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС

Новая Каховка

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Членов СНБО проинформировали, что в реку Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.

Жертв среди населения из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС пока нет, сообщил премьер Шмыгаль. Сейчас оценивают экологические последствия, эвакуируют население и готовят места для размещения людей.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения пока не повлияли на стабильную работу энергосистемы. "Укрэнерго" совместно с "Укргидроэнерго" контролируют ситуацию. Сейчас проводится оценка рисков.

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Сообщается, что перед тем, как взорвать Каховскую ГЭС, оккупанты подняли уровень воды до рекордных 17,5 метров и оставили ворота закрытыми. В зоне подтопления на Херсонщине есть повышенная опасность от взрывоопасных предметов (Минобороны). Минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками.

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В статье: война с россией Каховская ГЭС
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Источник:
president.gov.ua

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