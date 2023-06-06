Элина Свитолина - Арина Соболенко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Элина Свитолина - Арина Соболенко: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.06.2023 ⋇ Смотреть теннис на UA-Футбол
Фото: twitter.com
Выход в четвертьфинал уже можно считать отличным результатом для Элины Свитолиной. Еще в начале этого года карьера украинки находилась на паузе, а сейчас она попала в восьмерку лучших теннисисток одного из самых престижных теннисных турниров ХХ века. Впереди на пути Арина Соболенко, у которой начинаются проблемы со зрением и языком, когда она слышит фразу "война в Украине". Свитолина имеет прекрасную возможность досрочно оформить вылет белорусски, чтобы у нее было больше времени для разговоров с коллегами, которые также "внепалитики".
Матч состоится на корте Филиппа Шатрие вторым запуском и начнется не раньше 13:30.
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Теннис. WTA. Открытый чемпионат Франции. Полуфинал
6 июня. Начало в 14:10
Элина Свитолина (Украина, 192) - Арина Соболенко (2)
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