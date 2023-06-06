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Зеленский – о подрыве россиянами Каховской ГЭС: РФ – это самый опасный террорист в мире

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"Это самая большая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет"

Зеленский – о подрыве россиянами Каховской ГЭС: РФ – это самый опасный террорист в мире

Zelenskiy Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита "Бухарестской девятки".

"К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими. Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. Это самая большая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. Это самый опасный террорист в мире. И поэтому поражение России – поражение, которое мы все равно обеспечим, – будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира".

"Однако разве мы с вами не знаем, а что же постоянно подпитывает российский реваншизм? Это вера хозяев России в то, что Европа якобы проявит слабость. Слабость – это основная надежда и ставка террористов. Больше никакой слабости в Европе по отношению к злу агрессии! Больше никакой неопределенности относительно перспектив безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый наш саммит должны усиливать всех нас в защите от российского террора. И бесспорно, это должен обеспечить Вильнюсский саммит НАТО".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Каховская ГЭС
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