Элина Свитолина в четвертьфинале покидает Ролан Гаррос-2023
Украинка уступила Арине Соболенко
Фото: n2tshop.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Ролан Гаррос. В четвертьфинальном матче она уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко.
Ролан Гаррос-2023. Четвертьфинал. WTA
Элина Свитолина - Арина Соболенко 2:0 (4:6, 4:6)
Матч продлился 1 час и 36 минут. За это время Свитолина сделала три подачи навылет, четыре двойные ошибки и реализовала один брейкпоинт. В свою очередь Соболенко совершила одну подачу навылет, три двойных и использовала три брейка
После этого матча счет в личных встречах стал 2:1 в пользу белорусской теннисистки.
В полуфинале Соболенко сыграет с Каролиной Мухиной из Чехии.
Напомним, что впервые Элина сыграла на Открытом чемпионате Франции в 2015 году. Тогда она добралась до четвертьфинал, где уступила сербской теннисистке Ане Иванович.
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