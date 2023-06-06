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Элина Свитолина в четвертьфинале покидает Ролан Гаррос-2023

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Украинка уступила Арине Соболенко

Элина Свитолина в четвертьфинале покидает Ролан Гаррос-2023

Фото: n2tshop.com

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Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Ролан Гаррос. В четвертьфинальном матче она уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко.

Ролан Гаррос-2023. Четвертьфинал. WTA

Элина Свитолина - Арина Соболенко 2:0 (4:6, 4:6)

Матч продлился 1 час и 36 минут. За это время Свитолина сделала три подачи навылет, четыре двойные ошибки и реализовала один брейкпоинт. В свою очередь Соболенко совершила одну подачу навылет, три двойных и использовала три брейка

После этого матча счет в личных встречах стал 2:1 в пользу белорусской теннисистки.

В полуфинале Соболенко сыграет с Каролиной Мухиной из Чехии.

Напомним, что впервые Элина сыграла на Открытом чемпионате Франции в 2015 году. Тогда она добралась до четвертьфинал, где уступила сербской теннисистке Ане Иванович.

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В статье: Элина Свитолина Арина Соболенко
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