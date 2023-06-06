Каховская ГЭС до и после подрыва российскими оккупантами. Спутниковое ФОТО

В сети опубликовали спутниковые фото Каховской ГЭС до и после взрыва российскими захватчиками. Об этом сообщают Схемы.

"На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня 2023 г. видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции. По сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС . По данным Херсонской ОВА, через 5 часов после подрыва вода достигнет критического уровня. В регионе начата эвакуация. Новую Каховку уже подтапливает. В Херсоне обесточен микрорайон Корабел, через несколько часов отключат газоснабжение. В Херсонской области подняты по тревоге подразделения Нацполиции и ГСЧС.

По данным "Энергоатома", подрыв рашистами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.