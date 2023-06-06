  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Каховская ГЭС до и после подрыва российскими оккупантами. Спутниковое ФОТО
В тренде

Каховская ГЭС до и после подрыва российскими оккупантами. Спутниковое ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

Спутниковые фото от 4-го и 6-го июня

Каховская ГЭС до и после подрыва российскими оккупантами. Спутниковое ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

В сети опубликовали спутниковые фото Каховской ГЭС до и после взрыва российскими захватчиками. Об этом сообщают Схемы.

"На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня 2023 г. видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции. По сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. По данным Херсонской ОВА, через 5 часов после подрыва вода достигнет критического уровня. В регионе начата эвакуация. Новую Каховку уже подтапливает. В Херсоне обесточен микрорайон Корабел, через несколько часов отключат газоснабжение. В Херсонской области подняты по тревоге подразделения Нацполиции и ГСЧС.

По данным "Энергоатома", подрыв рашистами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.

Каховская ГЭС до и после подрыва российскими оккупантами. Спутниковое ФОТО - изображение 1Каховская ГЭС до и после подрыва российскими оккупантами. Спутниковое ФОТО - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Данилов назвал подразделение РФ, которое подорвало Каховскую ГЭС
yellow-arrow
Элина Свитолина в четвертьфинале покидает Ролан Гаррос-2023
yellow-arrow
Не только воздушные, но и внутренние тревоги. Итоги УПЛ-2022/23 и дальнейшие перспективы команд
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде