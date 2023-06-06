Каховская ГЭС до и после подрыва российскими оккупантами. Спутниковое ФОТО
Спутниковые фото от 4-го и 6-го июня
фото из свободных источников
В сети опубликовали спутниковые фото Каховской ГЭС до и после взрыва российскими захватчиками. Об этом сообщают Схемы.
"На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня 2023 г. видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции. По сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено", - говорится в сообщении.
Напомним, что утром 6 июня стало известно, что
По данным "Энергоатома", подрыв рашистами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.
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