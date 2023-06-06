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Данилов назвал подразделение РФ, которое подорвало Каховскую ГЭС

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Россияне захлебываются от злости, потому что не могут решить вопрос военным путем

Данилов назвал подразделение РФ, которое подорвало Каховскую ГЭС

фото из свободных источников

Новина українською

Украина не имеет никакого отношения к подрыву Каховской ГЭС, этот террористический акт совершила 205-я мотострелковая бригада РФ, которая контролировала станцию.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не имеем никакого отношения к подрыву, что бы там "на Кремле" не рассказывали", - заявил Данилов в телемарафоне, комментируя слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что якобы Украина сама устроила "диверсию" на Каховской ГЭС.

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По словам секретаря СНБО, подобные обвинения со стороны РФ являются не более чем попыткой снять с себя ответственность за теракт и оправдать собственные военные неудачи.

"Они захлебываются от злости, потому что не могут решить вопрос военным путем. Выдумывают сейчас разную ерунду, которая не имеет ни единого подтверждения. Во-первых, и к сожалению, ГЭС была под контролем российских оккупантов с марта прошлого года, потому мне сложно сказать, о чем говорит этот человек (Песков – ред.). Я уже привык, что этот человек с усами рассказывает какую-то ерунду, чтобы оправдать агрессию, которую они совершают в отношении нашей страны. Во-вторых, нам было известно, что осенью прошлого года они делали там "закладки" и именно сейчас они решили их использовать, чтобы помешать нашему контрнаступлению", - сказал Данилов.

В то же время он подтвердил информацию Оперативного командования "Південь" о том, что теракт на Каховской ГЭС осуществила 205 мотострелецкая бригада РФ.

"Именно они находились и контролировали ситуацию до 2.50 сегодняшнего дня – того момента, когда они совершили этот подрыв. Это террористический акт не только в отношении нашей страны, но и всего мира … Последствия этой катастрофы будут крайне сложными", - отметил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, есть ли подтверждение того, что подрыв станции изначально не планировался россиянами таким масштабным, Данилов подчеркнул, что, когда речь идет о воде, спланировать что-то невозможно в принципе.

"Когда речь идет о воде, тут крайне сложно спланировать, поскольку вода – это самая разрушительная сила на планете. Делать какие-то расчёты - что касается воды – это полная глупость, особенно в условиях, когда россияне в этой "операции" использовали взрывное устройство. Это невозможные расчеты. Это еще раз говорит об их глупости, которую они совершают на территории нашей страны", - резюмировал он.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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