Данилов назвал подразделение РФ, которое подорвало Каховскую ГЭС

Украина не имеет никакого отношения к подрыву Каховской ГЭС, этот террористический акт совершила 205-я мотострелковая бригада РФ, которая контролировала станцию.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не имеем никакого отношения к подрыву, что бы там "на Кремле" не рассказывали", - заявил Данилов в телемарафоне, комментируя слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что якобы Украина сама устроила "диверсию" на Каховской ГЭС.

По словам секретаря СНБО, подобные обвинения со стороны РФ являются не более чем попыткой снять с себя ответственность за теракт и оправдать собственные военные неудачи.

"Они захлебываются от злости, потому что не могут решить вопрос военным путем. Выдумывают сейчас разную ерунду, которая не имеет ни единого подтверждения. Во-первых, и к сожалению, ГЭС была под контролем российских оккупантов с марта прошлого года, потому мне сложно сказать, о чем говорит этот человек (Песков – ред.). Я уже привык, что этот человек с усами рассказывает какую-то ерунду, чтобы оправдать агрессию, которую они совершают в отношении нашей страны. Во-вторых, нам было известно, что осенью прошлого года они делали там "закладки" и именно сейчас они решили их использовать, чтобы помешать нашему контрнаступлению", - сказал Данилов.

В то же время он подтвердил информацию Оперативного командования "Південь" о том, что теракт на Каховской ГЭС осуществила 205 мотострелецкая бригада РФ.

"Именно они находились и контролировали ситуацию до 2.50 сегодняшнего дня – того момента, когда они совершили этот подрыв. Это террористический акт не только в отношении нашей страны, но и всего мира … Последствия этой катастрофы будут крайне сложными", - отметил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, есть ли подтверждение того, что подрыв станции изначально не планировался россиянами таким масштабным, Данилов подчеркнул, что, когда речь идет о воде, спланировать что-то невозможно в принципе.

"Когда речь идет о воде, тут крайне сложно спланировать, поскольку вода – это самая разрушительная сила на планете. Делать какие-то расчёты - что касается воды – это полная глупость, особенно в условиях, когда россияне в этой "операции" использовали взрывное устройство. Это невозможные расчеты. Это еще раз говорит об их глупости, которую они совершают на территории нашей страны", - резюмировал он.