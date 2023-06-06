  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Усик: Если бы у меня было оружие, я бы убил Путина. Если бы не было - я бы его задушил
В тренде

Усик: Если бы у меня было оружие, я бы убил Путина. Если бы не было - я бы его задушил

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Боксер ответил на вопрос о гипотетической встрече с президентом России

Усик: Если бы у меня было оружие, я бы убил Путина. Если бы не было - я бы его задушил

фото из свободных источников

Новина українською

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) ответил на вопрос, чтобы он сделал, если бы ему довелось встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте такжеУсик: Залез бы в голову к Гитлеру и Путину. Посмотреть, что ими двигает делать такие вещи

"Если бы у меня было оружие, я бы его убил. А если бы у меня не было оружия, я бы его задушил. Иного выхода нет.

Я просто не хочу с ним встречаться, потому что у меня к этому человеку нет никаких чувств. В общем-то никаких. Это просто какое-то черное пятно", – сказал Усик.

По теме
yellow-arrow
Предатель Сальдо на фоне затопленной Новой Каховки: "Люди спокойно передвигаются по улицам". ВИДЕО
yellow-arrow
Украина собирает Совбез ООН и обратится в Международный уголовный суд по поводу подрыва Каховской ГЭС
yellow-arrow
Состоялся прощальный матч Селезнева. Евгений забил 5 голов и решающий пенальти
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин Александр Усик война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
KOLOSEUM

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде