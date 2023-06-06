Усик: Если бы у меня было оружие, я бы убил Путина. Если бы не было - я бы его задушил

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) ответил на вопрос, чтобы он сделал, если бы ему довелось встретится с президентом России Владимиром Путиным.

"Если бы у меня было оружие, я бы его убил. А если бы у меня не было оружия, я бы его задушил. Иного выхода нет.

Я просто не хочу с ним встречаться, потому что у меня к этому человеку нет никаких чувств. В общем-то никаких. Это просто какое-то черное пятно", – сказал Усик.