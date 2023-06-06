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Украина собирает Совбез ООН и обратится в Международный уголовный суд по поводу подрыва Каховской ГЭС

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский

Украина собирает Совбез ООН и обратится в Международный уголовный суд по поводу подрыва Каховской ГЭС

фото из свободных источников

Новина українською

Украина настаивает на созыве заседания Совбеза ООН и намерена обращаться в Международный уголовный суд после подрыва Каховской ГЭС.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом сказал во вторник на пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы разговаривали с ЕС, с НАТО, с ОБСЕ, и также созываем Совет безопасности в ООН. И также будем обращаться к представителям Международного уголовного суда", - сказал он.

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"Очень хочется реакции от стран, уделяющих особое внимание экологическим вопросам. От Азии, Латинской Америки", - добавил Зеленский.

"На наш взгляд, это преступление. Генеральная прокуратура уже зарегистрировала. Классификация сегодня – экоцид", - сказал он.

По его словам, информация о минировании Каховской ГЭС "была от нашей разведки, мы потом делились этой информацией с партнерами".

"Министерство внутренних дел готовилось к соответствующим вещам, и премьер понимал, как будет действовать. Нам понятно, что будет затоплено от 35 до 38 населенных пунктов", - сказал президент.

По его словам, "мы понимаем, что будут большие проблемы, они уже есть, и поэтому мы готовились по подвозу питьевой воды. Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено. Во всем регионе, в Днепровском регионе, Запорожском и Херсонском".

"Последствия трагедии будут ясны через неделю после того, как уйдет вода", - сказал он.

Напомним, что утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате взрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению.

В регионе начата эвакуация. Затопить может 80 населенных пунктов. В общей сложности в критической зоне на правом берегу Днепра находятся 16 тыс. человек.

Подрыв Каховской ГЭС угрожает временно оккупированной Запорожской атомной станции, однако ситуация сейчас под контролем. В реку Днепр из-за подрыва попало 150 тонн машинного масла.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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