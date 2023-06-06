Предатель Сальдо на фоне затопленной Новой Каховки: "Люди спокойно передвигаются по улицам". ВИДЕО

Предатель Украины, "в. и. о. главы Херсонской области" Владимир Сальдо уверяет, что в затопленных в результате подрыва Каховской ГЭС населенных пунктах "люди спокойно передвигаются по улицам".

Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам.

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"Новая Каховка и все города, которые находятся ниже течения, это и Олешки, и Голая Пристань, и Херсон, и другие населенные пункты, живут. Люди спокойно передвигаются по улицам. Только что проезжал, люди спокойно работают", - сказал предатель.