Минус самолет противника и много другой его техники. Генштаб – о потерях россиян за 6 июня
+880
Фото из открытых источников
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 212030 (+880) человек ликвидировано,
- танков – 3873 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 7560 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 3640 (+37) ед,
- РСЗО – 594 (+4) ед,
- средства ПВО – 352 (+1) ед,
- самолетов – 314 (+1) ед,
- вертолетов – 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3219 (+7),
- крылатые ракеты – 1171 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6349 (+17) ед,
- специальная техника – 492 (+3).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также за прошедшие сутки уничтожен российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врага.
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