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Минус самолет противника и много другой его техники. Генштаб – о потерях россиян за 6 июня

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Минус самолет противника и много другой его техники. Генштаб – о потерях россиян за 6 июня

Фото из открытых источников

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 212030 (+880) человек ликвидировано,
  • танков – 3873 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 7560 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 3640 (+37) ед,
  • РСЗО – 594 (+4) ед,
  • средства ПВО – 352 (+1) ед,
  • самолетов – 314 (+1) ед,
  • вертолетов – 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3219 (+7),
  • крылатые ракеты – 1171 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6349 (+17) ед,
  • специальная техника – 492 (+3).

Данные уточняются.

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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также за прошедшие сутки уничтожен российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врага.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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