Выдали за танки Leopard. Россияне опубликовали видео с уничтожением трактора и комбайнов
Очередной фейк от врага
SPRAVDI
Министерство обороны российской федерации на днях сообщило об уничтожении танков ВСУ, предоставленных украинским воинам западными партнерами. На самом же деле оккупанты "побороли"... комбайны.
Техника, которую россияне выдали за танки, – это зерноуборочные комбайны. Это видно по наличию характерных выгрузных труб и отсутствию башен. На одном из кадров вообще четко видно четыре колеса трактора, как пишет Центр стратегических коммуникаций.
Кроме того, на одном из пропагандистских каналов опубликовали диалог между экипажем Ка-52, который не понял, что видит в прицел, поэтому начал "отрабатывать цель на всякий случай".
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