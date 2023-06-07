Выдали за танки Leopard. Россияне опубликовали видео с уничтожением трактора и комбайнов

Министерство обороны российской федерации на днях сообщило об уничтожении танков ВСУ, предоставленных украинским воинам западными партнерами. На самом же деле оккупанты "побороли"... комбайны.

Техника, которую россияне выдали за танки, – это зерноуборочные комбайны. Это видно по наличию характерных выгрузных труб и отсутствию башен. На одном из кадров вообще четко видно четыре колеса трактора, как пишет Центр стратегических коммуникаций.

Кроме того, на одном из пропагандистских каналов опубликовали диалог между экипажем Ка-52, который не понял, что видит в прицел, поэтому начал "отрабатывать цель на всякий случай".