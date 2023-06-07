Реакция Байдена, эвакуация, уровень воды. Что известно по состоянию на утро 7 июня о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Интенсивность подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС уменьшается, но вода будет продолжать прибывать. В течение следующих 20 часов ее уровень увеличится еще на метр. Ночью начало затапливать Белозерскую громаду, до которой вчера вода еще не добралась. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, в течение ночи чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Всего по состоянию на утро затоплено 1 852 дома на правобережной Херсонщине. По состоянию на 06:00 эвакуированы 1 457 человек. Из микрорайона Корабел вывезли 1 286. Полиция, ГСЧС, военные – все на месте. За минувшие сутки спасены 52 человека (из них двое детей).

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что уровень Каховского водохранилища за ночь упал еще на полметра, а с момента разрушения дамбы на 2,5 метра. При этом горводоканал Кривого Рога работает в штатном режиме, вода подается во все районы города. Качество воды находится под контролем специалистов. Криворожанам напоминают о необходимости экономии воды.

На Николаевщине в Снигиревской громаде из-за подтопления разрушен мост в селе Елизаветовка. Также утонул пешеходный мост в Галагановке. Об этом сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта. Продолжается эвакуация жителей трех домов.

Украинские военнослужащие стали свидетелями того, как российских солдат унесло паводковыми водами, и оккупанты сбежали с восточного берега Днепра после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Андрей Подлесный в комментарии CNN.

Президент США Джо Байден также отреагировал на подрыв Каховской гидроэлектростанции российскими военными. Ему задали вопрос о том, что он может сказать России по поводу подрыва Каховской ГЭС. "Мы не оставим. Мы поможем Украине".

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжает оценивать ситуацию в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции на юге Украины, пока американцы официально не определили и не заявили, что ответственность за катастрофу лежит на РФ. США проверяют обстоятельства подрыва Каховской гидроэлектростанции на юге Украины, но склонны подозревать, что к этому причастна именно Россия.