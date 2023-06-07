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Экс-игрок Шахтера, Металлиста и сборной. Сегодня отмечает юбилей украинский бразилец Марлос

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35 лет

Экс-игрок Шахтера, Металлиста и сборной. Сегодня отмечает юбилей украинский бразилец Марлос

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Марлос Ромеро Бонфим родился 7 июня 1988 года в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс (Бразилия). Украинский и бразильский атакующий полузащитник, экс-хавбек донецкого "Шахтера" и сборной Украины – он четырежды брал золотые медали УПЛ, Кубок страны (4) и Суперкубок (4).

Начинал карьеру футболиста в бразильских клубах "Коритиба" и "Сан-Паулу". В Украину Марлос переехал в 2012 году. Он отыграл три сезона за "Металлист", после чего присоединился к "горнякам". Суммарно Марлос за "Шахтер" сыграл во всех турнирах 287 матчей и забил 74 гола. В феврале 2022-го он подписал контракт с бразильским клубом "Атлетико Паранаэнсе". В конце прошлого года он стал свободным агентом.

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28 сентября 2017-го он принял украинское гражданство. 30 сентября того же года стало известно о том, что Марлос получил вызов в сборную Украины. 6 октября дебютировал в составе "сине-желтых" в матче с Косово, заменив в перерыве Артема Кравца. За национальную команду нашей страны Марлос провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

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В статье: Марлос
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