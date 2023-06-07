Жители оккупированной части Запорожской области слышали взрывы. В РФ заявили о подрыве БПЛА подстанции

На оккупированной части Запорожья сообщили о взрыве. В поселке Мирное под Мелитополем был слышен мощный взрыв возле захваченной захватчиками воинской части. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров – по его данным, "хлопок" слышали в двух временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области. Россияне пытались задействовать ПВО, но "опоздали".

Также, как пишут местные жители, в Токмаке прозвучали по меньшей мере шесть взрывов. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фотографии из Токмака, на которых видно, как в небо поднимается черный дым. Сообщалось о звуках взрывов и в районе Мангуша.

В то же время российские власти заявили, что в Курской области беспилотники взорвали электрическую подстанцию. Обесточены два населенных пункта.