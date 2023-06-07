Известно, какую сумму Кабмин выделяет на строительство водопроводов, и во сколько вообще может обойтись новая ГЭС
Водопроводы для Кривого Рога и Никополя
фото из свободных источников
Кабинет Министров Украины выделит средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для реализации экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица (ДВС2) – Томаковка в связи с необходимостью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской гидроэлектростанции.
Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры будет выделено на безвозвратной основе 1 500 000 тыс. гривен (расходы развития) – на новую бюджетную программу для реализации экспериментального проекта.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в то же время сообщила, что цена строительства новой ГЭС может примерно составить $1 млрд.
"Речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины. Только на восстановление дамбы нужно минимум до 5 лет, а кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать".
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