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Известно, какую сумму Кабмин выделяет на строительство водопроводов, и во сколько вообще может обойтись новая ГЭС

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Водопроводы для Кривого Рога и Никополя

Известно, какую сумму Кабмин выделяет на строительство водопроводов, и во сколько вообще может обойтись новая ГЭС

фото из свободных источников

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Кабинет Министров Украины выделит средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для реализации экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица (ДВС2) – Томаковка в связи с необходимостью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской гидроэлектростанции.

Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры будет выделено на безвозвратной основе 1 500 000 тыс. гривен (расходы развития) – на новую бюджетную программу для реализации экспериментального проекта.

Читайте такжеРеакция Байдена, эвакуация, уровень воды. Что известно по состоянию на утро 7 июня о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в то же время сообщила, что цена строительства новой ГЭС может примерно составить $1 млрд.

"Речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины. Только на восстановление дамбы нужно минимум до 5 лет, а кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать".

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В статье: война с россией Каховская ГЭС
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Источник:
kmu.gov.ua

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