Известно, какую сумму Кабмин выделяет на строительство водопроводов, и во сколько вообще может обойтись новая ГЭС

Кабинет Министров Украины выделит средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для реализации экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица (ДВС2) – Томаковка в связи с необходимостью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской гидроэлектростанции.

Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры будет выделено на безвозвратной основе 1 500 000 тыс. гривен (расходы развития) – на новую бюджетную программу для реализации экспериментального проекта.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в то же время сообщила, что цена строительства новой ГЭС может примерно составить $1 млрд.