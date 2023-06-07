  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли в наступление
В тренде

В Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли в наступление

Общие новости
(1 голосов)

Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях

В Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли в наступление

Getty Images_

Новина українською

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на Бахмутском направлении:

"Эпицентром боевых действий остается восток. На Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки, имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров. Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление из глубины для обороны".

"Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сейчас боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды. Так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается в том числе благодаря заранее подготовленным укреплениям. Вся местность вокруг – это фактически укреп. район. Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально".

Читайте также"Продвижение на флангах не осуществляется из-за других задач". Минобороны – о ситуации в Бахмуте

По теме
yellow-arrow
ГУР: Украина готова рассмотреть обращения об эвакуации гражданских из Белгородской области
yellow-arrow
На Сумщине российский дрон попал в частный дом – есть жертвы и раненые
yellow-arrow
Известно, какую сумму Кабмин выделяет на строительство водопроводов, и во сколько вообще может обойтись новая ГЭС
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Анна Маляр Бахмут
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/annamaliar

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде