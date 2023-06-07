В Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли в наступление
Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях
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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на Бахмутском направлении:
"Эпицентром боевых действий остается восток. На Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки, имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров. Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление из глубины для обороны".
"Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сейчас боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды. Так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается в том числе благодаря заранее подготовленным укреплениям. Вся местность вокруг – это фактически укреп. район. Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально".
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