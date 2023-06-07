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ГУР: Украина готова рассмотреть обращения об эвакуации гражданских из Белгородской области

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Сообщает Юсов

ГУР: Украина готова рассмотреть обращения об эвакуации гражданских из Белгородской области

ГУР

Новина українською

Активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки на Белгородщине продолжаются: граждане рф из Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и часть местных жителей с оружием в руках восстала против преступной путинской власти и установленного ею режима внутренней оккупации. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Боевые действия продолжаются. Несколько населенных пунктов оккупационная рашистская власть фактически оставила без контроля, пытаясь лишь установить огневой контроль, а это означает нанесение ударов из артиллерии, реактивных систем залпового огня по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местных жителей".

Бойцы "РДК" и Легиона "Свобода России" фактически выполняют функцию вооруженной самообороны на территории Белгородщины, где они защищают собственных соотечественников от преступного кремлевского режима.

"Поддержка повстанцев среди местного населения растет. Это касается как желающих присоединиться к вооруженной борьбе против путина, так и местных жителей, которые просят о защите. Украина в надлежащем порядке рассмотрит обращения об эвакуации гражданских с Белгородщины, если такие будут поступать".

"Количество повстанцев, которые борются против путинского режима, растет, а география их действий расширяется. Так называемая "российская федерация" на сегодня – это несостоятельное государство, на территории которого множество конфликтов. Центральная власть – неадекватная, и события на Белгородщине абсолютно это демонстрируют. Все, что хоть немного боеспособно, сосредоточено на украинских территориях, а на территории России – беспорядок, хаос, анархия и безвластие. Это означает, что такие конфликты могут распространяться и набирать масштабы в разных уголках страны, которая называется рф, в том числе и в столичном регионе".

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В статье: война с россией ГУР Андрей Юсов Свобода России Русский добровольческий корпус
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Источник:
ГУР

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