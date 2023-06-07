Эвакуация на левом берегу россиянами провалена. Какова сейчас ситуация в оккупированном врагом регионе

Ситуация с Каховской ГЭС – тема номер один на сегодняшнем утреннем селекторе, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Докладывал новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий министр Клименко – он на месте. Эвакуация людей. Срочное обеспечение питьевой водой и долговременные решения для населенных пунктов, которые питались из водохранилища. Оценка ущерба и экологического ущерба. Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Будем обращаться в международные организации".

В Нацполиции сообщили, что за сегодня, 7 июня, уже есть три обращения в полицию относительно пропавших без вести в зоне катастрофы на Херсонщине.

На левом берегу Херсона россияне оттянули свои подразделения на 5-15 км. Оккупанты начали это движение за несколько дней до этого теракта – было осознание, что "они готовятся", сказала руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк. Враг продолжает обстреливать правый берег и терроризировать мирное население даже в условиях гуманитарной эвакуации.

Жители Олешек пишут, что сидят на крышах. Вода пока прибывает, пик еще не пройден. Оккупанты запрещают выезжать и отбирают лодки у граждан.