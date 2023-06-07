  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Эвакуация на левом берегу россиянами провалена. Какова сейчас ситуация в оккупированном врагом регионе
В тренде

Эвакуация на левом берегу россиянами провалена. Какова сейчас ситуация в оккупированном врагом регионе

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

"Будем обращаться к международным организациям"

Эвакуация на левом берегу россиянами провалена. Какова сейчас ситуация в оккупированном врагом регионе

Новая Каховка

Новина українською

Ситуация с Каховской ГЭС – тема номер один на сегодняшнем утреннем селекторе, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Докладывал новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий министр Клименко – он на месте. Эвакуация людей. Срочное обеспечение питьевой водой и долговременные решения для населенных пунктов, которые питались из водохранилища. Оценка ущерба и экологического ущерба. Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Будем обращаться в международные организации".

В Нацполиции сообщили, что за сегодня, 7 июня, уже есть три обращения в полицию относительно пропавших без вести в зоне катастрофы на Херсонщине.

На левом берегу Херсона россияне оттянули свои подразделения на 5-15 км. Оккупанты начали это движение за несколько дней до этого теракта – было осознание, что "они готовятся", сказала руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк. Враг продолжает обстреливать правый берег и терроризировать мирное население даже в условиях гуманитарной эвакуации.

Читайте такжеИзвестно, какую сумму Кабмин выделяет на строительство водопроводов, и во сколько вообще может обойтись новая ГЭС

Жители Олешек пишут, что сидят на крышах. Вода пока прибывает, пик еще не пройден. Оккупанты запрещают выезжать и отбирают лодки у граждан.

По теме
yellow-arrow
В Швейцарии приняли важную поправку к закону – известно, повлияет ли она на реэкспорт оружия для Украины
yellow-arrow
В УПЛ объявили, на какие базовые даты запланирован старт чемпионата и Кубка Украины
yellow-arrow
В Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли в наступление
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский Каховская ГЭС
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде