Эвакуация на левом берегу россиянами провалена. Какова сейчас ситуация в оккупированном врагом регионе
"Будем обращаться к международным организациям"
Новая Каховка
Ситуация с Каховской ГЭС – тема номер один на сегодняшнем утреннем селекторе, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Докладывал новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий министр Клименко – он на месте. Эвакуация людей. Срочное обеспечение питьевой водой и долговременные решения для населенных пунктов, которые питались из водохранилища. Оценка ущерба и экологического ущерба. Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Будем обращаться в международные организации".
В Нацполиции сообщили, что за сегодня, 7 июня, уже есть три обращения в полицию относительно пропавших без вести в зоне катастрофы на Херсонщине.
На левом берегу Херсона россияне оттянули свои подразделения на 5-15 км. Оккупанты начали это движение за несколько дней до этого теракта – было осознание, что "они готовятся", сказала руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк. Враг продолжает обстреливать правый берег и терроризировать мирное население даже в условиях гуманитарной эвакуации.
Жители Олешек пишут, что сидят на крышах. Вода пока прибывает, пик еще не пройден. Оккупанты запрещают выезжать и отбирают лодки у граждан.
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