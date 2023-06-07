Данилов: Команда на подрыв Каховской ГЭС давалась из кабинета Путина

Российские военные совершили подрыв Каховской ГЭС 6 июня по указанию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает РБК-Украина.

Он отметил, что россияне взорвали Каховскую ГЭС той взрывчаткой, которую они заложили заранее – в сентябре-октябре 2022 года.

Секретарь СНБО считает, что подрыв был проведен по указанию Москвы.

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"Команда на этот террористический акт давалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу", – сказал он.

Данилов также заявил, что оккупанты взорвали дамбу из-за ожиданий украинского контрнаступления. К тому же перед подрывом они подняли уровень воды на Каховской ГЭС.

"Они все ожидают наше контрнаступление. Более того, они максимально подняли уровень (воды. - ред.). Он был 18.16 метров, они его подняли более 19 метров. Накопили сознательно, чтобы больше вреда создать во время подрыва", - добавил он.