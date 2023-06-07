Данилов: Команда на подрыв Каховской ГЭС давалась из кабинета Путина
Секретарь СНБО считает, что подрыв был проведен по указанию Москвы
Getty Images / Global Images Ukraine
Российские военные совершили подрыв Каховской ГЭС 6 июня по указанию российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает РБК-Украина.
Он отметил, что россияне взорвали Каховскую ГЭС той взрывчаткой, которую они заложили заранее – в сентябре-октябре 2022 года.
Секретарь СНБО считает, что подрыв был проведен по указанию Москвы.
"Команда на этот террористический акт давалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу", – сказал он.
Данилов также заявил, что оккупанты взорвали дамбу из-за ожиданий украинского контрнаступления. К тому же перед подрывом они подняли уровень воды на Каховской ГЭС.
"Они все ожидают наше контрнаступление. Более того, они максимально подняли уровень (воды. - ред.). Он был 18.16 метров, они его подняли более 19 метров. Накопили сознательно, чтобы больше вреда создать во время подрыва", - добавил он.
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