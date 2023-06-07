Маляр: На Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление
Враг пытается удержать занимаемые позиции
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки ВСУ продвинулись на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров.
Об этом написала в телеграме заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. В настоящее время враг стягивает свои резервы на это направление с глубины для защиты. Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сейчас боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды" , – говорится в сообщении.
Маляр заметила, что так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается, в том числе, благодаря заранее подготовленным укреплениям.
"Вся местность вокруг - это фактически укрепрайон. Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально", - подытожила Маляр.
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