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Маляр: На Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление

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Враг пытается удержать занимаемые позиции

Маляр: На Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За прошедшие сутки ВСУ продвинулись на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров.

Об этом написала в телеграме заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. В настоящее время враг стягивает свои резервы на это направление с глубины для защиты. Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сейчас боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды" , – говорится в сообщении.

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Маляр заметила, что так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается, в том числе, благодаря заранее подготовленным укреплениям.

"Вся местность вокруг - это фактически укрепрайон. Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально", - подытожила Маляр.

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В статье: война с россией Анна Маляр
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