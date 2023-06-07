Отпуск и зарубежный сбор. Межсезонные планы Динамо
Часть игроков Динамо уже ушло в отпуск
fcdynamo.com
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Часть футболистов сразу после матча с "Металлистом 1925" отправилась в отпуск, который продлится до 26 июня. Но большая группа игроков будет выступать в составах своих сборных.
После выхода из отпуска динамовцев ждет традиционный медосмотр и начало подготовки к новому сезону в Киеве.
В дальнейшем планируется заграничный сбор, о сроках, месте и соперниках будет сообщено дополнительно.
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Источник:ФК Динамо
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