Апелляционный суд отменил решение Печерского суда о запрете на проведение выборов руководства УАФ

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда города Киев о запрете проведения футбола выборов президента и других лиц в руководстве ассоциации на очередном Конгрессе УАФ.

Впрочем, апелляционный суд не удовлетворил просьбу УАФ полностью, а отправил это дело на дальнейшее рассмотрение снова в суд первой инстанции (все тот же Печерский суд).

Напомним, в сентября 2022 года Печерский суд запретил УАФ совершать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-выборном Конгрессе УАФ вопросов избрания Президента УАФ, избрании первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа УАФ.

Данный Конгресс планировался на 7 марта 2022 года, но затем был перенесен на неопределенный срок.