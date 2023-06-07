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Апелляционный суд отменил решение Печерского суда о запрете на проведение выборов руководства УАФ

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Но отправил дело на дальнейшее рассмотрение все в тот же Печерский суд

Апелляционный суд отменил решение Печерского суда о запрете на проведение выборов руководства УАФ

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда города Киев о запрете проведения футбола выборов президента и других лиц в руководстве ассоциации на очередном Конгрессе УАФ.

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Впрочем, апелляционный суд не удовлетворил просьбу УАФ полностью, а отправил это дело на дальнейшее рассмотрение снова в суд первой инстанции (все тот же Печерский суд).

Напомним, в сентября 2022 года Печерский суд запретил УАФ совершать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-выборном Конгрессе УАФ вопросов избрания Президента УАФ, избрании первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа УАФ.

Данный Конгресс планировался на 7 марта 2022 года, но затем был перенесен на неопределенный срок.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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