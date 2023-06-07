ВСУ еще не начали контрнаступление, - Данилов

Контрнаступление украинской армии еще не началось, несмотря на заявления российских пропагандистов. Его начало станет очевидным для всех.

Об этом сообщил секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Reuters.

Данилов опроверг заявления российских оккупантов о том, что якобы ВСУ уже начали контрнаступление. Он отметил, что россияне ошибочно назвали продвижение украинских сил началом большой наступательной операции.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят", - сказал он.

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Также секретарь СНБО опроверг сомнения западных СМИ по поводу причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС.

"У них был военный компонент. Это был план номер один... Они верили, что мы будем продвигаться в этом направлении. Их действия не приведут к последствиям, к которым они хотели бы", - подчеркнул Данилов.

Напомним, что в понедельник, 5 июня, Минобороны РФ заявило, что якобы украинские военные начали "крупномасштабное наступление" на пяти участках фронта. Более того, оккупанты объявили об уничтожении восьми танков Leopard, но оказалось, что это очередная ИПСО. На кадрах заметно, что россияне уничтожили комбайны.

Тем временем украинские военные продолжают продвигаться на флангах на Бахмутском направлении. По данным Минобороны, за минувшие сутки ВСУ продвинулись от 200 до 1100 метров на разных участках.