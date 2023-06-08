  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мэр Новой Каховки: Мне звонил коллаборант Репилевский и предлагал провести футбольный матч на 9 мая
В тренде

Мэр Новой Каховки: Мне звонил коллаборант Репилевский и предлагал провести футбольный матч на 9 мая

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Мэр Новой Каховки рассказал об оккупации и местной Энергии

Мэр Новой Каховки: Мне звонил коллаборант Репилевский и предлагал провести футбольный матч на 9 мая

россми

Новина українською

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал о судьбе "Энергии" из Новой Каховки, города, который сейчас оккупирован россиянами и фактически уничтожен последствиями подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

– "Таврия" тренировалась и играла в Марьяновке. Этот населенный пункт не подвергся затоплению?

– Нет, это село в глубине. Оно расположено перпендикулярно водохранилищу, а там вода как раз спадает.

– Расскажите, где сейчас игроки и тренеры "Энергии"?

– Я часто общаюсь с тренером Эдуардом Хавровым, он сейчас в Киеве. Игроков судьба разбрасывала по разным странам. Некоторые ребята играют в Украине, например в Ирпене, но большинство за рубежом: в Исландии, Польше. Им помогли устроиться Алексей Дитятьев и Алексей Кручер (исполнительный директор Херсонской областной ассоциации футбола – прим.).

Читайте такжеПрезидент Таврии бросил клуб и стал коллаборантом. Пресс-атташе клуба устроился в Бундеслиге 2 и рассказал свою историю войны

– На сторону оккупантов никто не перешел?

– Слава Богу, нет. Никто из команды не остался на оккупированной территории. Когда только началась полномасштабная война, я встречал футболистов на улице и говорил им: "Ребята, бежим отсюда, потому что не дай Бог!". Перед глазами сразу всплывает тот "знаменитый" матч окупантов на 9 мая в Новой Каховке, пропади он пропадом.

– Этот матч провел экс-президент "Таврии" Эдуард Репилевский. Как вы узнали, что он перешел на сторону врага?

– Он был депутатом областного совета, членом исполкома. И в первые дни войны я ничего особенного за ним не замечал – что он смотрит в сторону врага. А накануне пасхальных праздников он мне позвонил по телефону и говорит: "Как бы нам провести футбольный матч на 9 мая?". Я в шоке: "Эдуард Викторович, какой матч, вы что с ума сошли?! Вы понимаете, что это коллаборантство – 15 лет как минимум".

С тех пор мы разошлись и больше я с ним не общался. Он стал предателем, но до сих пор я так и не понял, зачем ему это было нужно. Я знал его совсем с другой стороны, но, как оказалось, он скрывал свои взгляды.

По теме
yellow-arrow
Кобин: Селезнев – бог футбола. Эпоха, которая нас покидает
yellow-arrow
Российская ФНЛ допустила второй крымский клуб к участию во Второй лиге
yellow-arrow
ВСУ еще не начали контрнаступление, - Данилов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энергия (Новая Каховка) война с россией Таврия (Симферополь) Эдуард Репилевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде