Авиация и ракетные войска ВСУ нанесли более 30 ударов по россиянам

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 8 июня, сообщает, что за прошедшие сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений.

Россияне атаковали в районе Веселого Донецкой области (Лиманское направление), в направлении Орехово-Василовки, Ивановского и Пивничного (Бахмутское направление), возле Авдеевки и Первомайского (Авдеевское), Марьинки. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Сообщается, что за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К величайшему сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

В свою очередь авиация сил обороны Украины в среду нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 4 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию противника.