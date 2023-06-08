Россияне сами понесли потери в результате подрыва ГЭС. Затем убегали, прикрываясь гражданскими

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 8 июня, сообщает, что российские оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС.

Как следствие, они понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе армии РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.

Также сообщается, что 6 июня прошла массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт. Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались российские оккупанты. Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита, говорится в сводке.

Между тем, американский Институт изучения войны сообщает, что разрушение плотины Каховской ГЭС существенно изменило географию и топографию Херсонского прифронтового участка на юге Украины и заставило самих российских оккупантов отступать с некоторых позиций. Вражеские силы и захватнические власти реагируют на наводнение с большой степенью дезорганизации, чем усиливают ущерб гражданскому населению временно оккупированных территорий.

Фактически россияне потеряли первую линию обороны и передислоцировали личный состав и военную технику в 5-15 км от зоны затопления.

Как известно, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к затоплению больших площадей на обоих берегах Днепра. Из-за катастрофы начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Никополе, Марганце. Также потеря воды в Каховском водохранилище ставит под угрозу безопасность ЗАЭС.

На утро средний уровень подтопления составляет 5,61 м, под водой находится 600 квадратных километров Херсонщины (ОВА). Из них 32% - правобережье и 68% - левый берег. По состоянию на 6 утра эвакуировались 1 999 человек, больше всего – из микрорайона Корабел в Херсоне.