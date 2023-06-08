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Сконцентрировались на вражеских танках и артиллерии. Генштаб – о потерях россиян за 7 июня

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(2 голосов)

+730

Сконцентрировались на вражеских танках и артиллерии. Генштаб – о потерях россиян за 7 июня

ДПСУ

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 212760 (+730) человек ликвидировано,
  • танков – 3891 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин – 7576 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 3668 (+28) ед,
  • РСЗО – 595 (+1) ед,
  • средства ПВО – 355 (+3) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3234 (+15),
  • крылатые ракеты – 1171 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6384 (+35) ед,
  • специальная техника – 500 (+8).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 4 вражеских разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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