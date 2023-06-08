  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Белый дом – о подрыве Каховской ГЭС: Россия ответственна за то, что произошло
В тренде

Белый дом – о подрыве Каховской ГЭС: Россия ответственна за то, что произошло

Общие новости
(2 голосов)

Байден и Кирби вчера были более сдержанными

Белый дом – о подрыве Каховской ГЭС: Россия ответственна за то, что произошло

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ответственность за подрыв Каховской ГЭС, по версии США, полностью лежит на РФ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 7 июня напомнила, что российские войска оккупировали эту территорию и контролировали дамбу. Она заявила, что Вашингтон продолжает оценивать ситуацию.

"Разрушения, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины. Плотина была под контролем России, и россияне несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной".

Читайте такжеРоссияне сами понесли потери в результате подрыва ГЭС. Затем убегали, прикрываясь гражданскими

Напомним, что накануне президент США Джо Байден отреагировал на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области. Подробнее – по ссылке:

Читайте такжеРеакция Байдена, эвакуация, уровень воды. Что известно по состоянию на утро 7 июня о последствиях подрыва Каховской ГЭС

По теме
yellow-arrow
ВСУ ликвидировали сержанта-десантника армии РФ Виктора Цоя
yellow-arrow
Сконцентрировались на вражеских танках и артиллерии. Генштаб – о потерях россиян за 7 июня
yellow-arrow
Россияне сами понесли потери в результате подрыва ГЭС. Затем убегали, прикрываясь гражданскими
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Белый дом война с россией Карин Жан-Пьер
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде