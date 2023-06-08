Белый дом – о подрыве Каховской ГЭС: Россия ответственна за то, что произошло
Байден и Кирби вчера были более сдержанными
Getty Images / Global Images Ukraine
Ответственность за подрыв Каховской ГЭС, по версии США, полностью лежит на РФ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 7 июня напомнила, что российские войска оккупировали эту территорию и контролировали дамбу. Она заявила, что Вашингтон продолжает оценивать ситуацию.
"Разрушения, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины. Плотина была под контролем России, и россияне несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной".
Напомним, что накануне президент США Джо Байден отреагировал на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области. Подробнее – по ссылке:
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