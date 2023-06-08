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ВСУ ликвидировали сержанта-десантника армии РФ Виктора Цоя

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"Не пойдет по улице домой и не встретит этих ребят"

ВСУ ликвидировали сержанта-десантника армии РФ Виктора Цоя

Новина українською

В российских социальных сетях появилась информация, что на войне в Украине был убит Виктор Данилович Цой.

Цой был сержантом 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии. Служил с 2014 года.

При каких именно обстоятельствах Цой был ликвидирован, не сообщается. 7 июня он был похоронен в Фурмановском районе Ивановской области.

Заметим, что согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 8 июня с момента полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 было ликвидировано уже более 212 тысяч российских оккупантов.

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В статье: война с россией
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