ВСУ ликвидировали сержанта-десантника армии РФ Виктора Цоя

В российских социальных сетях появилась информация, что на войне в Украине был убит Виктор Данилович Цой.

Цой был сержантом 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии. Служил с 2014 года.

При каких именно обстоятельствах Цой был ликвидирован, не сообщается. 7 июня он был похоронен в Фурмановском районе Ивановской области.

Заметим, что согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 8 июня с момента полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 было ликвидировано уже более 212 тысяч российских оккупантов.