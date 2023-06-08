ВСУ ликвидировали сержанта-десантника армии РФ Виктора Цоя
"Не пойдет по улице домой и не встретит этих ребят"
В российских социальных сетях появилась информация, что на войне в Украине был убит Виктор Данилович Цой.
Цой был сержантом 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии. Служил с 2014 года.
При каких именно обстоятельствах Цой был ликвидирован, не сообщается. 7 июня он был похоронен в Фурмановском районе Ивановской области.
Заметим, что согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 8 июня с момента полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 было ликвидировано уже более 212 тысяч российских оккупантов.
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