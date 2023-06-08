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В оккупированных Донецке и Луганске слышали взрывы. Также оккупантам неспокойно в Токмаке

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Бавовна-time

В оккупированных Донецке и Луганске слышали взрывы. Также оккупантам неспокойно в Токмаке

Фото из открытых источников

Новина українською

В оккупированном Луганске расцвела "бавовна". Утром, 8 июня, сообщается о взрыве во временно оккупированном россиянами городе. Местные Telegram-каналы сообщают, что над Луганском в результате взрыва поднялся черный дым, в частности, в районе микрорайона "Городок".

Пропагандисты пишут, что был ракетный удар по заводу "Лугансктепловоз". В городе сейчас проблема с мобильной связью.

Также, по информации мониторинговых каналов, вражеское ПВО работало во временно оккупированном Донецке.

Погода для рашистов на Запорожском направлении – жаркие летние дни и ночи в пока оккупированном Токмаке. С таких слов начал свое новое сообщение городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Последние два дня взрывоопасно горячо было в районе захваченных врагом автотранспортного предприятия, "мрео" и железнодорожного вокзала. Не спалось оккупантам и сегодня до двух часов ночи. Подсчитываем, сколько оккупантов навеки устали от летней жары".

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В статье: война с россией Иван Федоров бавовна
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