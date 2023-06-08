Взгляд изнутри. Воины ССО Украины обнародовали сюжет о своей работе на островах Херсонщины

Морской центр специальных операций ССО Украины еще зимой снял сюжет о работе на каскаде островов между левым и правым берегами Днепра на Херсонщине, однако из соображений безопасности операции показать его смогли только сейчас. Этот сюжет – взгляд изнутри на работу воинов Сил специальных операций.

"Это – "серая зона", со всех сторон окруженная водой. Она стала местом, где несколько месяцев подряд украинская армия и российские оккупанты вели "тихую войну" за преимущество на Днепре".

Противник пытался проводить разведку, минировать территорию, обустраивал позиции, наблюдательные посты. В свою очередь украинские воины не давали врагу закрепиться и чувствовать себя свободно.

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