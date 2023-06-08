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Президент Украины совершил рабочую поездку на Херсонщину – он посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация

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В эпицентре – подрыв россиянами Каховской ГЭС

Президент Украины совершил рабочую поездку на Херсонщину – он посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация

Володимир Зеленський

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область и провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Было обсуждено много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.

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Зеленский отметил, что важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Каховская ГЭС
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