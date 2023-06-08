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Украина и Нидерланды давят на одну из стран НАТО относительно поставки Киеву ЗРК Patriot – есть доп. загвоздка

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ПВО – это защита нашего неба, сохранение жизней гражданских и военных

Украина и Нидерланды давят на одну из стран НАТО относительно поставки Киеву ЗРК Patriot – есть доп. загвоздка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерланды и Украина давят на Испанию, чтобы она присоединилась к "коалиции Patriot" и предоставила Киеву батарею американской ПВО. Об этом пишет El Pais. Президент Украины Владимир Зеленский передал свою просьбу премьер-министру Испании Педро Санчесу во время саммита Европейского политического сообщества, который прошел в Молдове.

Данный вопрос был предметом консультаций с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – именно в Турции Испания разместила свою батарею Patriot. Эрдоган выступает против вывода системы из его страны до окончания срока действия соответствующего контракта, он истекает в конце этого года.

Первая испанская батарея расположена на турецкой базе Инджирлик, вторая находится в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании и является важной для национальной обороны.

Присутствие Patriot в Турции больше не является военной необходимостью, поскольку риск ракетной атаки со стороны Сирии давно исчез, но батарея имеет большое политическое значение, поскольку демонстрирует солидарность НАТО с Турцией, противоречивым партнером, который стоит на пути вступления Швеции в Атлантический альянс.

Более того, у двух испанских батарей Patriot подходит к концу срок службы, они будут выведены из эксплуатации, если их не модернизировать.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган Марк Рютте ПВО ППО Patriot
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Источник:
elpais.com

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