Украинские воины на запорожском направлении взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР на запорожском направлении.

Видеозапись, на которой бойцы показали свои трофеи, опубликована в соцсетях.

"Первые публичные итоги работы на Запорожском направлении. Трофейный БТР и два орка в "обменный фонд", - пишет автор публикации в комментарии.