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Украинские воины на запорожском направлении взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР. ВИДЕО

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Видеозапись опубликована в соцсетях

Украинские воины на запорожском направлении взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР. ВИДЕО

Новина українською

Украинские воины взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР на запорожском направлении.

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Видеозапись, на которой бойцы показали свои трофеи, опубликована в соцсетях.

"Первые публичные итоги работы на Запорожском направлении. Трофейный БТР и два орка в "обменный фонд", - пишет автор публикации в комментарии.

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В статье: война с россией
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