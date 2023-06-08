Украинские воины на запорожском направлении взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР. ВИДЕО
Видеозапись опубликована в соцсетях
Украинские воины взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР на запорожском направлении.
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Видеозапись, на которой бойцы показали свои трофеи, опубликована в соцсетях.
"Первые публичные итоги работы на Запорожском направлении. Трофейный БТР и два орка в "обменный фонд", - пишет автор публикации в комментарии.
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