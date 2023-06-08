"Прямую линию" с Путиным из-за ситуации на фронте перенесли на декабрь, - РосСМИ

"Прямую линию", во время которой президент России Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, из-за ситуации на фронте перенесли с июня на ноябрь или декабрь.

Об этом со ссылкой на источники пишут российские СМИ.

Собеседники издания говорят, что "Прямую линию" решили перенести на период, когда ситуация на фронте станет более определенной.

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Также они отмечают: желательно, чтобы мероприятие состоялось до объявления в России президентских выборов. После начала официальной кампании, провести его будет сложнее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что "Прямая линия" с Путиным состоится. Когда именно – не уточнял.

В последний раз Путин проводил "Прямую линию" в 2021 году.