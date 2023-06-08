"Прямую линию" с Путиным из-за ситуации на фронте перенесли на декабрь, - РосСМИ
Дед продолжает прятаться по бункерам
Matthias Oesterle / Zuma / Scanpix / LETA
"Прямую линию", во время которой президент России Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, из-за ситуации на фронте перенесли с июня на ноябрь или декабрь.
Об этом со ссылкой на источники пишут российские СМИ.
Собеседники издания говорят, что "Прямую линию" решили перенести на период, когда ситуация на фронте станет более определенной.
Также они отмечают: желательно, чтобы мероприятие состоялось до объявления в России президентских выборов. После начала официальной кампании, провести его будет сложнее.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что "Прямая линия" с Путиным состоится. Когда именно – не уточнял.
В последний раз Путин проводил "Прямую линию" в 2021 году.
Популярное сейчас
- Чигринский может вернуться в УПЛ
- Официально. Полесье подписало экс-защитника Динамо и Шахтера
- Новый клуб Месси, Ребров во главе СБУ и топ-новобранец Реала. Главные новости за 7 июня
- Мэр Новой Каховки: Мне звонил коллаборант Репилевский и предлагал провести футбольный матч на 9 мая
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО