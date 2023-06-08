Ракицкий: Селезнев обижался, когда его в Минае меняют, пенальти ставят, а его нет
Селя – "царечек"
фото из соцсетей
Защитник "
"Селя – "царечек". Один из лучших нападающих в истории Украины. Жаль, что не побил рекорд, зато все делал по делу, был лучшим всегда.
Переживал ли он? Я думаю да, звонил, да. Конечно, обижался, когда его в "Минае" меняют, пенальти ставят, а Сели нет", - сказал Ракицкий.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:SportarenaTV
Популярное сейчас
- Леоненко: Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер
- Украинские воины на запорожском направлении взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР. ВИДЕО
- Игрок Вест Хэма повторил уникальное достижение - он выиграл 5 разных турниров УЕФА
- Пригожин заявил, что Минобороны РФ минирует дороги в тыловой зоне ЧВК Вагнер
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн