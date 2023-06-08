Ракицкий: Селезнев обижался, когда его в Минае меняют, пенальти ставят, а его нет

Защитник " Шахтера " Ярослав Ракицкий прокомментировал завершение карьеры Евгением Селезневым.

"Селя – "царечек". Один из лучших нападающих в истории Украины. Жаль, что не побил рекорд, зато все делал по делу, был лучшим всегда.

Переживал ли он? Я думаю да, звонил, да. Конечно, обижался, когда его в "Минае" меняют, пенальти ставят, а Сели нет", - сказал Ракицкий.