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Ракицкий: Селезнев обижался, когда его в Минае меняют, пенальти ставят, а его нет

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Селя – "царечек"

Ракицкий: Селезнев обижался, когда его в Минае меняют, пенальти ставят, а его нет

фото из соцсетей

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий прокомментировал завершение карьеры Евгением Селезневым.

"Селя – "царечек". Один из лучших нападающих в истории Украины. Жаль, что не побил рекорд, зато все делал по делу, был лучшим всегда.

Переживал ли он? Я думаю да, звонил, да. Конечно, обижался, когда его в "Минае" меняют, пенальти ставят, а Сели нет", - сказал Ракицкий.

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В статье: Ярослав Ракицкий Евгений Селезнев Шахтер (Донецк)
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Источник:
SportarenaTV

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