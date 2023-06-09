В акваторию моря в Одесской области течением Днепра вынесло мины и неиспользованные боеприпасы
Местная власть просит воздержаться от посещения побережья
суспільне
Жителей Одесщины просят воздержаться от посещения побережья Черного моря из-за появления мусора и взрывоопасных предметов, которые принес Днепр после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
Об этом говорится в обращении начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера к жителям Одесской области.
"По причине взрыва на Каховской ГЭС большое количество мусора и обломков попало из Днепра в акваторию Черного моря. Вдоль берега уже наблюдается дрейф большого количества обломков, деревьев, бытовых отходов, мусора.
Выявляют тела погибших животных. Кроме того, вода выносит к берегам мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Это угроза жизни и здоровью жителей региона", - сообщил он.
По словам Кипера, соответствующие службы уже занимаются расчисткой акватории. Руководитель ОВА призвал жителей Одесской области воздержаться от прогулок по побережью и пляжам.
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