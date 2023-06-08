Россияне нанесли ракетный удар по Уманщине, восемь человек ранены
Под удар попали промышленный объект и автомойка
t.me/cherkaskaODA
Российские захватчики нанесли ракетный удар по Уманскому району Черкасской области, ранены восемь человек.
Об этом сообщает Черкасская ОВА.
"Имеем два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно восемь пострадавших, двое из них тяжелые.
Службы работают. Выясняются все детали.
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