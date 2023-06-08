  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне нанесли ракетный удар по Уманщине, восемь человек ранены
В тренде

Россияне нанесли ракетный удар по Уманщине, восемь человек ранены

Общие новости
(1 голосов)

Под удар попали промышленный объект и автомойка

Россияне нанесли ракетный удар по Уманщине, восемь человек ранены

t.me/cherkaskaODA

Новина українською

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Уманскому району Черкасской области, ранены восемь человек.

Об этом сообщает Черкасская ОВА.

"Имеем два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМаляр: На Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление

Отмечается, что предварительно восемь пострадавших, двое из них тяжелые.

Службы работают. Выясняются все детали.

По теме
yellow-arrow
Ракицкий: Селезнев обижался, когда его в Минае меняют, пенальти ставят, а его нет
yellow-arrow
Хацкевич - про Селезнева: Главное – вовремя и красиво закончить. Это было вовремя и красиво
yellow-arrow
"Прямую линию" с Путиным из-за ситуации на фронте перенесли на декабрь, - РосСМИ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде