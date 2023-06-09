Металлист остался без тренера, Шахтер угрожает судом Тоттенхэму. Главные новости за 8 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 8 июня

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил о намерении подать в суд на "Тоттенхэм", если лондонцы попытаются бесплатно подписать вингера Манора Соломона по правилу ФИФА, позволяющему легионерам из УПЛ переходить в другие клубы в одностороннем порядке. “В любом случае, если он перейдет в "Тоттенхэм", будем разбираться с ними в суде. "Шахтер" будет подавать иски о неосновательном обогащении против игроков и клубов, которые обогатились за счет “Шахтера”, – сказал Палкин в интервью ESPN.

"Ливерпуль" официально подписал полузащитника "Брайтона" Алексиса Мак Аллистера. Этот первый трансфер “красных” в летнее межсезонье. “Ливерпуль” заплатил за 24-летнего чемпиона мира 35 млн фунтов + 20 млн бонусов. Мак Аллистер получил десятый номер и контракт на пять лет.

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович прекратил сотрудничество с клубом по семейным обстоятельствам. Об этом говорится на официальном сайте харьковчан. 46-летний Огненович работал в “Металлисте” с января и не смог спасти клуб от вылета. По информации инсайдеров, в Первой лиге командой будет руководить экс-тренер “Металлиста” U-19 Андрей Анищенко.

12 июня сборная Украины проведет первый матч под руководством нового главного тренера Сергея Реброва. “Сине-желтые” проведут в Бремене товарищеский матч против сборной Германии. Прямая трансляция игры будет доступна на медиасервисе MEGOGO и телеканале "MEGOGO Футбол Первый”, а также на местных телеканалах "Суспільного Мовлення" (например, "Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро", "Суспільне Тернопіль" и т.д). Матч начнется в 19:00.

Легенда французского футбола Зинедин Зидан ответил отказом на предложение возглавить ПСЖ, информирует Le Parisien. Париж сосредоточится на других вариантах. Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш провел встречу с агентом Юлиана Нагельсманна, среди кандидатов также Луис Энрике и Чаби Алонсо. Ожидается, что нынешний главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье будет уволен в ближайшее время.