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Ночью россияне атаковали Украину ракетами и БПЛА – известно, сколько сбила ПВО

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Детали отражения удара оккупантов

Ночью россияне атаковали Украину ракетами и БПЛА – известно, сколько сбила ПВО

Zelenskiy Official (фото – ілюстративне)

Новина українською

В ночь на 9 июня 2023 года в период с 22.00 по 04.00 российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Пуски "шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря, с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. В течение атаки запущено до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Запад" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов "Shahed-136/131", "Ланцет" и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam".

Также около 20.00 часов 8 июня противник нанес удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр" по одному из гражданских объектов в Черкасской области.

Авиацией Воздушных Сил ВС Украины за прошедшие и текущие сутки нанесено до 20 огневых авиаударов по средствам ПВО, логистике, военной технике и позициям оккупационных войск.

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В статье: война с россией ПВО ППО ракетная атака
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