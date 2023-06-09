Ночью россияне атаковали Украину ракетами и БПЛА – известно, сколько сбила ПВО
Детали отражения удара оккупантов
Zelenskiy Official (фото – ілюстративне)
В ночь на 9 июня 2023 года в период с 22.00 по 04.00 российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
Пуски "шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря, с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. В течение атаки запущено до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Запад" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов "Shahed-136/131", "Ланцет" и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam".
Также около 20.00 часов 8 июня противник нанес удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр" по одному из гражданских объектов в Черкасской области.
Авиацией Воздушных Сил ВС Украины за прошедшие и текущие сутки нанесено до 20 огневых авиаударов по средствам ПВО, логистике, военной технике и позициям оккупационных войск.
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