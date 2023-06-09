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Ликвидировано более 1000 оккупантов в сутки. Генштаб о потерях россиян за 8 июня

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Уничтожено более 120 единиц техники

Ликвидировано более 1000 оккупантов в сутки. Генштаб о потерях россиян за 8 июня

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 09.06.23.

Так, за минувшие сутки (8 июня 2023-го) было ликвидировано 1010 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 213 770 человек.

Также за четверг была уничтожена 121 единица техники, в том числе 10 танков. Общее число подбитых российских танков преодолело отметку 3900.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3901 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 7600 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 3702 (+34) ед,
  • РСЗО - 599 (+4) ед,
  • средства ПВО - 359 (+4) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3247 (+13),
  • крылатые ракеты – 1171 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6410 (+26) ед,
  • специальная техника – 502 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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