Ликвидировано более 1000 оккупантов в сутки. Генштаб о потерях россиян за 8 июня
Уничтожено более 120 единиц техники
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 09.06.23.
Так, за минувшие сутки (8 июня 2023-го) было ликвидировано 1010 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 213 770 человек.
Также за четверг была уничтожена 121 единица техники, в том числе 10 танков. Общее число подбитых российских танков преодолело отметку 3900.
Потери россиян в технике:
- танков - 3901 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 7600 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 3702 (+34) ед,
- РСЗО - 599 (+4) ед,
- средства ПВО - 359 (+4) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3247 (+13),
- крылатые ракеты – 1171 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6410 (+26) ед,
- специальная техника – 502 (+2).
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