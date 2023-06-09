Ликвидировано более 1000 оккупантов в сутки. Генштаб о потерях россиян за 8 июня

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 09.06.23.

Так, за минувшие сутки (8 июня 2023-го) было ликвидировано 1010 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 213 770 человек.

Также за четверг была уничтожена 121 единица техники, в том числе 10 танков. Общее число подбитых российских танков преодолело отметку 3900.

Потери россиян в технике: