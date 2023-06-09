Генштаб: ВСУ накрыли расположение подразделения Кадырова, россияне в Крыму молчат о Каховской ГЭС
Ликвидировано более полусотни оккупантов
Генштаб
В юго-западной части временно оккупированного Донецка отмечено пребывание подразделения "ахмат". Оккупанты занимаются грабежом гражданского населения в упомянутом районе города, а также снимают постановочные видео о ведении боевых действий.
Как сообщает Генштаб, 6 июня, в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере, потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются.
В то же время во временно оккупированном Крыму, в частности, в Симферополе, наблюдается тенденция замалчивания местными СМИ факта уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы. Местная оккупационная власть обеспокоена возможной паникой среди населения, отметили в Генеральном штабе ВСУ.
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