Генштаб: ВСУ накрыли расположение подразделения Кадырова, россияне в Крыму молчат о Каховской ГЭС

В юго-западной части временно оккупированного Донецка отмечено пребывание подразделения "ахмат". Оккупанты занимаются грабежом гражданского населения в упомянутом районе города, а также снимают постановочные видео о ведении боевых действий.

Как сообщает Генштаб, 6 июня, в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере, потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются.

В то же время во временно оккупированном Крыму, в частности, в Симферополе, наблюдается тенденция замалчивания местными СМИ факта уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы. Местная оккупационная власть обеспокоена возможной паникой среди населения, отметили в Генеральном штабе ВСУ.