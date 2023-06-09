Обломки от сбитых ракет упали на жилые дома в двух областях: есть погибший и раненые
ПВО отработало по целям, но от обломков защититься не удалось
Звягель, фото - Житомирська ОВА
В ночь на пятницу, 9 июня, Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, большинство воздушных целей было сбито силами украинского ПВО.
Однако падение обломков привело к разрушениям на земле. В частности, в Житомирской области в городе Звягель разрушены 1 и повреждены 12 жилых домов. В результате происшествия 1 человек погиб и 3 человека травмированы, сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Над Днепропетровской областью предварительно был сбит беспилотник и 2 крылатые ракеты, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак. Обломки рухнули в Новомосковском районе. Повредили два частных дома, авто и газопровод. Люди не пострадали.
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