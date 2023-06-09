В Херсонской области начинает спадать уровень воды – подробно об оперативной ситуации
От руководителей ОВА
Енергоатом
В Херсоне по состоянию на утро пятницы, 9 июня, появилась тенденция на уменьшение уровня затопления. За ночь вода упала на 20 сантиметров. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
На правом берегу вода держится на отметке 5,38 метра, в Херсоне – 5,35. По состоянию на утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсонской области. Эвакуировали уже 2352 человека и около 550 животных.
"Херсонцы, если вы проживаете в зоне подтопления, безотлагательно выезжайте оттуда. Переждать не вариант, не подвергайте себя смертельной опасности. После эвакуации вас обеспечат всем необходимым: местом проживания, питанием, гуманитарной помощью, социальными выплатами".
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что "имеем первые 2 часа без роста уровня воды по Ингульцу. Соответственно, и по всей области без роста воды".
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