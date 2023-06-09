  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Херсонской области начинает спадать уровень воды – подробно об оперативной ситуации
В тренде

В Херсонской области начинает спадать уровень воды – подробно об оперативной ситуации

Общие новости
(1 голосов)

От руководителей ОВА

В Херсонской области начинает спадать уровень воды – подробно об оперативной ситуации

Енергоатом

Новина українською

В Херсоне по состоянию на утро пятницы, 9 июня, появилась тенденция на уменьшение уровня затопления. За ночь вода упала на 20 сантиметров. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

На правом берегу вода держится на отметке 5,38 метра, в Херсоне – 5,35. По состоянию на утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсонской области. Эвакуировали уже 2352 человека и около 550 животных.

"Херсонцы, если вы проживаете в зоне подтопления, безотлагательно выезжайте оттуда. Переждать не вариант, не подвергайте себя смертельной опасности. После эвакуации вас обеспечат всем необходимым: местом проживания, питанием, гуманитарной помощью, социальными выплатами".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что "имеем первые 2 часа без роста уровня воды по Ингульцу. Соответственно, и по всей области без роста воды".

Читайте такжеГенштаб: ВСУ накрыли расположение подразделения Кадырова, россияне в Крыму молчат о Каховской ГЭС

По теме
yellow-arrow
Генштаб: ВСУ накрыли расположение подразделения Кадырова, россияне в Крыму молчат о Каховской ГЭС
yellow-arrow
Обломки от сбитых ракет упали на жилые дома в двух областях: есть погибший и раненые
yellow-arrow
Ликвидировано более 1000 оккупантов в сутки. Генштаб о потерях россиян за 8 июня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Виталий Ким Александр Прокудин Каховская ГЭС
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/olexandrprokudin

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде